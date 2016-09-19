بالفيديو: شهيد مقدسي جديد برصاص الاحتلال بزعم الطعن

قتلت الشرطة الإسرائيلية، شاباً فلسطينياً في العشرينيات من عمره، صباح اليوم الاثنين، في مدينة القدس، بزعم تنفيذه عملية طعن.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الأمن الإسرائيلي قتل الشاب الفلسطيني بعد أن جَرح شرطية وشرطيا طعناً بالسكين، قرب باب الزاهرة قرب باب العامود بالقدس القديمة، ووصفت الإذاعة جراح الشرطية وهي في العشرين من عمرها بالخطيرة بينما وصفت إصابة الشرطي (45 عاما) بالمتوسطة.

وادعت الشرطة في بيان أن الشاب قام بتنفيذ عملية طعن في منطقة باب الزاهرة في القدس، مما أدى إلى إصابة شرطيين، وأضاف البيان أن الشرطة تواصل التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح باقي معالمها بعد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أغلقت محيط باب الساهرة وتجري عمليات تمشيط حول البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وخلال اليومين الماضيين، قتلت الشرطة والجيش الإسرائيليين، 3 فلسطينيين في مدينة الخليل، وأردنيا في القدس، في 4 حوادث إطلاق نار بالضفة الغربية، فيما زعمت الشرطة الإسرائيلية، أن القتلى كان يحاولون تنفيذ عمليات طعن ودهس ضد أفراد من الشرطة ومجموعة من المستوطنين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، توترا ومواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.