فيديو: نقل جاك شيراك إلى المستشفى بعد إصابة في الرئة

ذكر مسؤولون فرنسيون أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك دخل المستشفى لإصابته بالتهاب في الرئة.

وأكدت غوسلين غاستيلو من "مؤسسة مستشفيات باريس" اليوم (الأحد) أن الرئيس الأسبق البالغ من العمر 83 عاما نقل إلى مستشفى في باريس، لكنها لم تؤكد تقارير وسائل إعلام محلية بأن ذلك جاء بعد زيارته إلى المغرب.

وشهد موقع "تويتر" رسائل متدفقة تتمنى الشفاء العاجل من الأنصار السياسيين للزعيم، الذي كان رئيسا لفرنسا في القترة من 1995 إلى 2007، بمن فيهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء السابق آلان جوبيه اللذان يتنافسان للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية للعام 2017