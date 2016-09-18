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شاهد: 3 علامات تنذرك بخطر الإصابة بـ"الجلطة"

18/9/2016

قال الدكتور عبد الرزاق الجهاني، استشاري أمراض القلب، إن التدخين والسمنة الزائدة والسكري من علامات الخطر للإصابة بالجلطات.

وأضاف الجهاني، خلال استضافته عبر نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، الأحد، أن منطقة الشرق الأوسط بها أعلى معدلات للإصابة بالجلطات لدى الفئات الأقل عمراً.

ولفت إلى أن النساء أقل عرضة لآلام الصدر، وأن أعراض الجلطات عند الرجال تكون أشد حدة، موضحاً أن من علامات الإصابة بالجلطة الشعور بألم في الصدر يصاحبه تعرق وضيق تنفس وغثيان.

وأشار "استشاري أمراض القلب" إلى أن الجلطات تتفاوت في شدتها وخطورتها بحسب مدى تمكنها من سد الشريان.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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