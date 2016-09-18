شاهد: واتفورد يزيد معاناة مانشستر يونايتد بهزيمة ثالثة

زاد واتفورد معاناة ضيفه مانشستر يونايتد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عندما ألحق به الخسارة الثانية على التوالي في الدوري والثالثة في مختلف المسابقات بالفوز عليه 3-1 اليوم الأحد على ملعب "فيكاريدج رود" في واتفورد وأمام نحو 21 الف متفرج في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويعد هذا هو الفوز الثاني لواتفورد على مانشستر يونايتد في تاريخ الدوري والأول منذ 30 عاما وتحديدا منذ 16 من أيلول/سبتمبر 1986 عندما تغلب عليه 1-صفر على الملعب ذاته، علما بأن فوزه الأول كان قبلها بعام واحد.

وبذلك وضع واتفورد حدًا لسلسلة 11 خسارة متتالية أمام مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات.

في المقابل، مني مانشستر يونايتد بخسارته الثانية على التوالي في الدوري بعد الأولى أمام جاره وغريمه مانشستر سيتي 1-2 في المرحلة الماضية، والثالثة في مختلف المسابقات بعد سقوطه أمام مضيفه فيينورد روتردام الهولندي صفر-1 في الجولة الأولى من الدوري الأوربي "يوروبا ليغ" الخميس الماضي.

وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها مورينيو لثلاث هزائم متتالية منذ 14 عاما عندما كان يقود مواطنه بورتو.

واستحق واتفورد الفوز لانه كان الطرف الأفضل في المباراة خصوصا في شوطها الأول واستغل تواضع أداء لاعبي مانشستر يونايتد على الرغم من دفع مدربهم مورينيو بقوته الهجومية الضاربة بقيادة القائد واين روني والعملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس راشفورد والفرنسي انطوني مارسيال.

ولم تنفع التغييرات التي قام بها مورينيو في الشوط الثاني خصوصا دخول الإسباني خوان ماتا والهولندي ممفيس ديباي في ترجيح كفة فريقه علما بأن تبديله الأول كان اضطراريا حيث خرج مارسيال بسبب إصابة تعرض لها إثر تدخل قوي بحقه من المدافع الاوروغوياني ميغل انخل بريتوس والذي كان مصدر هدف التقدم لأصحاب الأرض.

في المقابل، كانت تبديلات مدرب واتفورد، الإيطالي والتر ماتساري ناجحة خصوصا اشراكه للدوليين المغربي نور الدين أمرابط والكولومبي خوان تسونييغا لأن الثاني سجل الهدف الثاني من صناعة الأول، واصطاد ركلة الجزاء التي حسم بها تروي ديني النتيجة في الوقت بدل الضائع.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 9 نقاط وتراجع إلى المركز السادس علما بانه بدأ الموسم بقوة بـ3 انتصارات متتالية على بورنموث وساوثمبتون وهال سيتي، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 7 نقاط بفوزه الثاني على التوالي بعد الأول على مضيفه وست هام يونايتد في المرحلة الماضية بعدما استهل الموسم بتعادل مع ساوثمبتون وخسارتين أمام تشلسي وأرسنال.