شاهد: هجوم على سفارة روسيا في كييف

تجمع عشرات المتظاهرين المناهضين لموسكو أمام السفارة الروسية في كييف اليوم (الأحد) حيث أقيم مركز اقتراع في الانتخابات البرلمانية الروسية.

وأغلق المتظاهرون مدخل السفارة في محاولة لمنع الروس من الإدلاء بأصواتهم.

واعتقل متظاهر واحد على الأقل خلال مواجهة مع الشرطة.

ورفع المتظاهرون لافتة كتبوا عليها: "أيها الروس، لستم موضع ترحيب هنا. اليوم نطلق عليكم ألعاباً نارية وغداً صواريخ غراد".

كما ردد المحتجون هتافات تقول: "الحرية لسجناء الكرملين" و" لن تُجرى انتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات التي تنظّمها موسكو اليوم، في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا الى أراضيها عام 2014، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية (الجمعة) أن واشنطن "لا تعترف بشرعية الانتخابات الروسية في القرم "الخاضعة للاحتلال". وقال الناطق باسمها جون كيربي: "موقفنا من القرم واضح: شبه الجزيرة تبقى جزءاً لا يتجزأ من أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا ستبقى مطبّقة حتى تعيد روسيا إلى أوكرانيا السيطرة على القرم".