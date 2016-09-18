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شاهد: نحو 30 مصاباً في انفجار وسط مانهاتن بنيويورك

18/9/2016

أُصيب نحو 30 شخصاً بانفجار ضخم وقع في حي تشلسي وسط مانهاتن بنيويورك فجر اليوم الأحد، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وأغلقت قوات الأمن محيط الحادث.

وذكرت السلطات الأمريكية أنه كان في صندوق للقمامة، ولم يعرف السبب بعد طبقاً لتحقيقاتها الأولي، بينما قالت محطة "سي.إن.إن" نقلًا عن مصادر في إنفاذ القانون إنه عثر على آنية طهي بالضغط موصلة بهاتف محمول ومتصل بأسلاك، في موقع الانفجار، ورجح آخرون احتمال أن يكون انفجار نيويورك وقع بطريق الصدفة بسبب متفجرات بناء.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة غي. بيتر دونالد عبر تويتر أن الانفجار وقع نحو الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت نيويورك الـ12:30 صباحاً بتوقيت غرينتش في الشارع 23 بين الطريقين السادس والسابع في مانهاتن.

ولفت إلى أن الشرطة تحقق في "قنبلة ثانية محتملة"، بينما قال عمدة نيويورك إن انفجار مانهاتن غير مرتبط بعمل إرهابي وفق الأدلة المتوفرة حالياً لكنه في كل الأحوال عمل إجرامي متعمد.

 

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