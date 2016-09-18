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شاهد: مساعدات لحلب تنتظر السماح بالدخول

18/9/2016

لا تزال الطرق تتقطع بشاحنات عديدة تابعة للأمم المتحدة عند معبر "جيلفه غوزو" على الحدود التركية- السورية، في محافظة هاتاي التركية.

شاحنات المساعدات عالقة في منطقة الجمارك بالمعبر الحدودي منذ عدة أيام، انتظارا لتقديم المساعدات إلى مدينة حلب المحاصرة ومناطق أخرى في سوريا.

ودخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ الاثنين الماضي، وبالرغم من التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات، فإن الهدنة لا تزال صامدة نظريا حتى الآن، وبالرغم من ذلك لا تتمكن قوافل المساعدات من دخول المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب شمالي البلاد واتهمت الأمم المتحدة حكومة الأسد بعرقلة وصول المساعدات إلى حلب.

ويقول الجيش الروسي إن المعارضة هي التي تعطل تسليم المساعدات من خلال إطلاق النار على مواقع الحكومة بطول الطريق الرئيسي المؤدي إلى المناطق المحاصرة والخاضعة لسيطرتها، في انتهاك لوقف إطلاق النار.

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