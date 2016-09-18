شاهد: لحظة وقوع انفجار مانهاتن بنيويورك

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً التقطته كاميرا مراقبة للحظة الانفجار الذي وقع في حي تشلسي وسط مانهاتن بنيويورك، ما أسفر عن إصابة نحو 30 شخصاً، مساء السبت.

وقالت السلطات المحلية في نيويورك إنها تحقق في الحادث بوصفه عملاً إجرامياً متعمداً ليس له صلة بشكل مباشر بأي تنظيم إرهابي.

وكشف مصدر أمني أن تحقيقا أوليا أشار إلى أن الانفجار وقع في صندوق للقمامة؛ لكن لم يتم بعد تحديد السبب.

وذكرت محطة (سي.إن.إن) نقلًا عن مصادر في إنفاذ القانون إنه عثر على آنية طهي بالضغط موصلة بهاتف جوال ومتصل بأسلاك، في موقع الانفجار.