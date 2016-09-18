شاهد: كريستال بالاس يكتسح ستوك سيتي بأربعة أهداف

عمق كريستال بالاس جراح ضيفه ستوك سيتي متذيل الترتيب ضمن مباريات الأسبوع الخامس بالدوري الإنجليزي.

وفاز بالاس على سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف محققا فوزه الثاني هذا الموسم .

وأحرز جيمس تومكينز الهدف الأول في الدقيقة التاسعة ثم أحرز سكوت دان الهدف الثاني في الدقيقة الثانية عشرة والاسكتلندي جيمس ماكارثر (72) واندروس تاوسند (75) مقابل هدف للنمساوي ماركو أرناتوفيتش في الدقيقة تسعين.

ورفع الفريق اللندني الذي يشرف عليه آلن باردو، رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن بينما تجمد رصيد ستوك سيتي عند نقطة في المركز الأخير بعدما مني بهزيمته الرابعة.