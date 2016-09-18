شاهد: كاميرا خفية ترصد فرحة أطفال سوريا بـ"العيدية"

بين البراءة والحصار تزخر سوريا بأطفال كبار ألِفوا شكل الصواريخ ولون الدماء ورائحة الموت والدمار، فلا عيد مر أمامهم ولا هم يذكرون بقايا أعيادهم.

وفي لفتة إنسانية أسرت قلوب الآلاف قام فريق "ملهم" التطوعي في سوريا بمحاولة إسعاد هؤلاء الصغار في عيد الأضحى المبارك الذين حرمتهم آلة الحرب والحصار من الإحساس بفرحة العيد.

ورصدت كاميرات فريق ملهم الخفية ردود أفعال الأطفال لحظة توزيع أظرف محملة بالنقود على الأطفال لإدخال السرور على قلوب صغيرة تشتاق للعيدية في تللك الأيام المباركة.

وبالرغم من كل ما تعانيه تلك المناطق المحاصرة من تدهور وسوء معيشة إلا أن الفرحة التي ظهرت جلية في عيون أطفال سوريا جذبت قرابة مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في أقل من يوم واحد.

وتبقى سوريا الوجع الأكبر في قلب العروبة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في عام 2011، ويبقى أطفالها ما بين مشرد ويتيم وقتيل أو غريب خارج الوطن.

وانبثقت فكرة إعداد فريق "ملهم" التطوعي قبل 4 سنوات، بهمّة مجموعة من الشباب الجامعيّ، الذين استشعروا آلام ومعاناة العديد من النازحين من سورية إلى الدول المجاورة لها، فسعوا إلى مدّ يد العون لهم بأبسط ما كان متاحاً بين أيديهم للتخفيف من وقع ما أصابهم، وتأمين احتياجاتهم على قدر المستطاع في السكن و الغذاء و الدواء.

ومع ازدياد عمر الثورة عاماً بعد عام، وتضاعف أعداد اللاجئين في الخارج والداخل على حدّ سواء، نمت سواعد الفريق التي حملت على عاتقها تخفيف المعاناة أينما كانت بكل عزيمة واقتدار، لتصل اليوم إلى 70 متطوعاً ومتطوعة منتشرين في مختلف أرجاء العالم.