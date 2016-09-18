شاهد: فيينورد يتخطى أيندهوفن متألقا في الدوري الهولندي

واصل فينورد روتردام، انطلاقته الرائعة بالدوري الهولندي، عقب انتصاره السادس على التوالي، والذي جاء على حساب مضيفه أيندهوفن حامل اللقب بالموسمين الماضيين (1ـ0)، في المرحلة السادسة، اليوم الأحد.

وحافظ فينورد، بتلك النتيجة على صدارة البطولة، بـ18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين تجمد رصيد أيندهوفن، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز الثاني.

ويدين فينورد، المنتشي بفوزه (1ـ0) على مانشستر يونايتد الإنجليزي، في أولى مبارياته بمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي، الخميس الماضي، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إيريك فيرناندو بوتيجين، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد قبل النهاية بسبع دقائق.