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شاهد: غرق قارب سياحي بتايلاند ومقتل وإصابة العشرات

18/9/2016

قال مسؤولون اليوم (الأحد) إن 12 شخصا على الأقل قتلوا واعتبر العشرات في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب يحمل على متنه 150 تايلنديا مسلما في مدينة "أيوتايا" السياحية القديمة.

وقع الحادث في نهر "تشاو فرايا" بالمدينة التي أدرج اسمها على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وتقع على بعد 80 كيلومترا تقريبا شمالي العاصمة بانكوك.

وأصيب 37 شخصا على الأقل وما زال الكثيرون في عداد المفقودين في ظل مواصلة عمال الإنقاذ البحث عن ناجين أثناء الليل.

وقال ريوات براسونغ نائب حاكم إقليم أيوتايا إن من بين المتوفين سبع نساء وأربعة رجال وصبي.

وقال مسؤول بالمنطقة يدعى، سوتشون فايتيرات، إن الركاب كانوا في طريق عودتهم بعد إحياء مناسبة دينية عندما اصطدم القارب بضفة النهر قبل أن يغرق.

ويأتي حادث اليوم بينما تتوقع تايلند استقبال نحو 33 مليون زائر العام الحالي وهو عدد قياسي من السائحين.

وتشيع حوادث الطرق والقوارب في تايلند حيث لا تطابق معايير السلامة أحيانا المعايير العالمية.

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