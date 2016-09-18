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شاهد: عرافون فيتناميون يستحضرون أرواح الموتى لشفاء المرضى

17/9/2016

يدعي العرافون في فيتنام القدرة على الشفاء من الأمراض والضغط النفسي والمشكلات العائلية، وهم يلقون اقبالا كبيرا بعدما كانت هذه المهنة محظورة لوقت طويل، في زمن الاستعمار الفرنسي وبعدها مع قيام الحكم الشيوعي.

وتقوم هذه الممارسات على الرقص والغناء والموسيقى على وقع ايقاع بسيط، في وقت يختاره العراف ليكون مناسبا لحضور أرواح الموتى إلى هذا الطقس.

وعلى ايقاع الطبول وأنغام التعاويذ، يدخل العراف في حالة من النشوة، ثم يستل سيفا ويبدأ بمقارعة أعداء لا يراهم أحد من الحاضرين إلا هو.

وتقول لا تهي تام، وهي عرافة متمرسة تقيم هذه الطقوس في معبد صغير، "عندما أكون في الخدمة، أشعر أن هناك أحدا يجعلني قادرة على الدخول إلى أعماق كل شيء وكل كلمة أقولها وكل حركة أقوم بها، حينها لا أكون أنا أنا".

وأثناء الطقوس هذه، تواظب العرافة على تبديل ملابسها وقبعاتها وأدوات الزينة ذات الألوان الزاهية.

كانت العرافة لوقت طويل، واعتبارا من الثمانيات، مهنة ممنوعة في ظل الحكم الشيوعي، ينظر إليها على أنها شعوذة واحتيال، وكان العرافون يمارسون عملهم سرا.

لكن القيود خفت شيئا فشيئا حتى باتت السلطات تغض الطرف عن هذه الأنشطة.

وتعود هذه الطقوس إلى القرن الثالث عشر، ويؤمن المقبلون عليها إنها تستحضر أرواح الموتى إلى أجسام الأحياء، لربط الحاضر بالماضي، كما يشرح كتاب "طقوس لين دونغ" الذي يعد مرجعا في تأريخ هذه الممارسات.

 

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