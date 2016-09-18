شاهد: عائلات عراقية نازحة تعود إلى منازلها بالفلوجة

عادت عشرات العائلات العراقية إلى منازلها بمدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي البلاد بعد أن سمحت القوات العراقية لها، عقب استعادة المدينة من تنظيم الدولة في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت مصادر في المجلس المحلي للفلوجة إن مئتي عائلة نازحة عادت اليوم إلى منازلها, بعد رفع ما خلفته المعارك، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

لكن منظمات إغاثة مثل "تحالف الحب الاستباقي" التي وزعت المواد الأساسية على العائلات قالت إن الحكومة لم تقم بواجباتها كاملة.

وأشار مدير المنظمة جيريمي كورتني إلى أن "أعداد منعادوا اليوم أقل بكثير مما كنا نأمل ومما وعدونا به. لقد أعددنا أغذية وإمدادات لاستقبال 1200 شخص".

وتقول السلطات إن ما بين أربعين وخمسين عائلة تعود يوميا إلى المدينة، وتركزت أعداد العائدين في الأحياء الشمالية والشمالية الشرقية التي رفعت مخلفات المعارك منها.

وينتشر أكثر من أربعة آلاف عسكري في محيط الفلوجة بهدف تأمينها وتدقيق وثائق النازحين العائدين إليها، وفقا لمصادر بالجيش.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فواز الكبيسي الذي كانت عائلته في أول دفعة من أهالي الفلوجة العائدين قوله "اليوم هو يوم ميلاد جديد".

ولكن يبقى عدم توفر الخدمات إضافة إلى أخطار القنابل والألغام التي لم تنفجر أبرز العقبات التي تواجه النازحين العائدين.