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شاهد: طفل ذو 3 سنوات ينضم لـ"مانشستر سيتي"!

18/9/2016

لم تكن البريطانية جوان رادكليف التي علمت أبناءها لعب كرة القدم وتمارسها معهم يومياً، تعلم أن طفلها جاكسون لال البالغ من العمر 3 سنوات سوف يكون محط أنظار نوادي رياضية عالمية، بعد رؤية مهاراته الكروية على الإنترنت.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن الأم رادكليف كانت قد نشرت مقطعاً مصوراً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لطفلها جاكسون وهو يمارس اللعب بكرة القدم في إحدى الحدائق بشكل احترافي، وأظهر الطفل ذو الثلاث سنوات مهاراته الرياضية رغم أنه تعلم لعب الكرة قبل 5 أشهر فقط!

وفوجئت الأم بعرض من نادي مانشستر سيتي بضم الصغير لنادي طلائع الكشافة التابع له، وتحديد موعد للقاء المدربين، وتأمل رادكليف أن يسطر ابنها اسمه مستقبلاً إلى جانب أبطال ونجوم الكرة العالميين أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويعتبر جاكسون أصغر طفل توجه له دعوة انضمام لأكاديمية نادي كبير، وقالت الأم إن المدربين لم يصدقوا أن جاكسون عمره 3 سنوات فقط، لافتة إلى أنه يمارس لعب كرة القدم مع شقيقه رايلي البالغ من العمر 4 سنوات.
 
 
 
 
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