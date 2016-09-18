شاهد: الصين تفتتح أكبر مصعد للسفن في العالم

افتتحت الصين (الأحد) أكبر مصعد للسفن في العالم وهو عبارة عن حاوية يبلغ طولها 120 مترا وعرضها 18 مترا وارتفاعها 5.3 أمتار ويعمل على حمل سفن الركاب والبضائع بحمولة تصل إلى ثلاثة آلاف طن فوق مستوى المياه على نحو سريع لتسهيل عملية نقل السفن العابر للسد.

وسيختصر المصعد فترة مرور السفن من أكثر من ثلاث ساعات إلى نحو أربعين دقيقة فقط.

ويعمل المصعد في منطقة "المضائق الثلاثة" بمقاطعة "هوبي" وسط الصين التي يقع فيها أحد أكبر السدود المائية في العالم على مياه نهر "يانغتسي" الذي يعد أطول أنهار الصين.

والمضايق الثلاثة هي" تشوتانغ" و"ووشيا" و"شيلينغ" وعملت الصين على بناء السد الذي يبلغ طوله 2309 أمتار وارتفاعه 185 مترا لسد المضايق وحماية ملايين الأشخاص وملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية في اتجاه مجرى النهر من الفيضانات التي لازمت وادي نهر "يانغستي" لآلاف السنين، وتمتد المضايق الثلاثة لمسافة تقارب 200 كيلو متر في الروافد العليا والوسطى من نهر ياغنستي.