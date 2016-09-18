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شاهد: الأهلي يقهر عناد الإسماعيلي ويفوز عليه بهدف ثمين

17/9/2016

استهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري لكرة القدم بفوز ثمين ومتأخر 1 / صفر على الإسماعيلي  اليوم السبت في المرحلة الأولى من المسابقة لينجح الفريق في أول اختبار له بقيادة مديره الفني الجديد حسام البدري.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني حتى سجل عبد الله السعيد هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

ولم يقدم الفريقان العرض المتوقع منهما وإن ظهر الأهلي بشكل أفضل كثيرا من ضيفه الذي مال أداؤه للدفاع معظم الوقت.

وقدم الأهلي، بهذا الفوز، هدية ثمينة لمديره الفني حسام البدري الذي يتولى قيادة الفريق للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية.

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