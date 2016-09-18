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شاهد: اختبار ناجح لـ "آي فون 7" تحت الماء

18/9/2016

أجرى موقع " Tech Insider" المعني بتكنولوجيا المعلومات اختبارا لهاتف آي فون 7 الذي أصدرته شركة آبل مؤخرا.

ووضع أحد العاملين بالموقع الهاتف في كوب مملوء بالماء لفترة من الوقت لاختبار قدرة الهاتف على العمل تحت الماء من دون أن يتعرض لضرر.

وأعلنت شركة آبل أن الهاتف الجديد مقاوم للماء وأنها نفذته بهذه الطريقة استجابة لرغبات الكثير من العملاء.

وذكر الموقع أن الهاتف ظل يعمل بكفاءة عالية تحت الماء ولم يتضرر بها مثل الإصدارات السابقة من آي فون، لكن الموقع لم يذكر الفترة الزمنية أو عمق الماء الذي يجب ألا يتخطاه الهاتف تحت الماء.

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