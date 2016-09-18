شاهد: أخر لقاء لـ" أبو أحمد" صانع المازوت بحلب

كان أبو أحمد يتعاون مع جاره في تجميع البلاستيك بين حطام الأبنية المدمرة في أحياء حلب الشرقية، فبعد حصار حرمهم من المحروقات وجد الرجلان في المازوت المصنع يدويا من البلاستيك حلا يساعدهم على توفير الوقود الضروري للمولدات الكهربائية.

إلا أن هذه التقنية محفوفة بالمخاطر، وأثناء قيامه بعمله انفجر أحد البراميل في أبو أحمد ما أدى إلى إصابته وأحد العاملين معه بحروق بالغة، توفيا على إثرها.

أبو أحمد(40 عاما) قال في مقابلة تلفزيونية أجراها قبل وفاته أثناء عمله "لقد اختفت من الأسواق جميع أنواع المحروقات من مازوت وبنزين وغاز، وكونها مواد ضرورية، بحثنا عن حلول بديلة".

وتحاصر قوات النظام السوري منذ أكثر من شهرين وبشكل متقطع الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب.

وأدت المعارك العنيفة جنوب المدينة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الأحياء الشرقية قبل أكثر من شهرين نتيجة تضرر المحطة التي يجري اعتمادها منذ حوالي عامين لتوليد الكهرباء إلى تلك المنطقة.

ودفع انقطاع الكهرباء الدائم بأبو أحمد وجاره محمد إبراهيم إلى استخراج المازوت من البلاستيك لاستخدامه في المولدات الكهربائية في حي "الصاخور" حيث يسكنان.

وفي شارع ترابي غطاه ركام الأبنية المدمرة في حي الصاخور، يملأ ثلاثة عمال براميل سوداء اللون بالبلاستيك، يغلقونها جيدا قبل أن يضعوها فوق موقد حجري يحرقون تحته الأخشاب والقماش.

تقتصر تقنية استخراج المازوت المصنع يدويا، وفق أبو احمد، على وضع البلاستيك في براميل يتم تعريضها لحرارة عالية حتى الغليان، ومن ثم يصعد البخار الناتج عنه في انبوب مثبت على البرميل يمر عبر حوض من المياه ليتم تبريده، ويخرج من الطرف الآخر مادة صفراء اللون، هي المازوت المصنع يدويا.

وتعتمد مناطق محاصرة أخرى في سوريا على احراق البلاستيك لاستخراج المازوت المصنع يدويا، وخصوصا في المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

ويعد نقص الوقود من ابرز المشكلات التي يواجهها سكان أحياء حلب الشرقية حاليا، فلا تعمل المولدات الكهربائية حاليا سوى ثلاث ساعات يوميا في بعض الأحياء، حتى انها لا تعمل أبدا في أحياء أخرى.

وبالإضافة إلى انقطاع الكهرباء الدائم، فقد غابت بشكل شبه كامل السيارات عن شوارع الأحياء الشرقية، وبات السكان يتنقلون مشيا على الأقدام فلا سيارات أجرة متوفرة ولا حافلات نقل.

وفي حال توفر المازوت فان سعره مرتفع جدا، فقد بلغ سعر الليتر الواحد 1200 ليرة سورية (2,3 دولار) مقابل 350 في السابق. والامر ذاته ينطبق على البنزين، فقد بلغ سعر الليتر خمسة آلاف ليرة مقابل 500 في السابق.

وتمكن أبو أحمد والعاملين معهم نتيجة عملهم "من استخراج قرابة 70 او 80 ليترا من المازوت يومياً". وتستخدم هذه الكمية اساسا في المولدات الكهربائية ولا تكفي الا ليوم واحد فقط تتيح للسكان على الاقل ضخ المياه من الآبار.

ويقول محمد ابراهيم بدوره "ليست غايتنا ان نحصل على الربح وانما ان نقدم مساعدة لحارتنا من خلال تأمين الاكتفاء الذاتي بعدما توقفت المولدات الكهربائية عن العمل".

وينتظر سكان الأحياء الشرقية في مدينة حلب ومنذ بدء سريان الهدنة في سوريا مساء الاثنين دخول المساعدات اليهم، إذ إنه لم يحصل هؤلاء والبالغ عددهم 250 ألفا على أية مساعدات من المنظمات الدولية منذ تموز/يوليو.