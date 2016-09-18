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روسيا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن سوريا

17/9/2016

روسيا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن سوريا

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إن روسيا تريد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث ضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على موقع للجيش السوري قرب دير الزور.

وأضافت المتحدثة ماريا زاخاروفا أن الضربات -التي قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قتلت 62 جنديا سوريا- تعرض الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن سوريا للخطر وتبدو كدليل على أن واشنطن تساعد تنظيم الدولة.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن زاخاروفا قولها لمحطة روسيا-24 التلفزيونية "إننا نصل إلى نتيجة مروعة حقا للعالم بأسره: أن البيت الأبيض يدافع عن تنظيم الدولة.. الآن لا يمكن أن يكون ذلك محل شكوك."

"نطالب بتفسير كامل ومفصل من واشنطن. التفسير يجب أن يقدم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."

من جهتها قالت وزارة الخارجية السورية في بيان نقتله وسائل الإعلام الرسمية إنها دعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتنديد بما وصفته بالعدوان الأمريكي وأن يطلب من واشنطن احترام السيادة السورية.

كانت سوريا وروسيا قالتا في وقت سابق إن مقاتلات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت موقعا للجيش السوري قرب دير الزور مما أدى إلى مقتل العشرات والسماح لمقاتلي تنظيم الدولة باجتياح الموقع لفترة وجيزة.

وقال الجيش الأمريكي إنه أوقف غارة جوية بعد أن أبلغته روسيا بأن الغارة ربما أصابت موقعا للجيش السوري.

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