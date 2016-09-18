حماس تنفي خلافة "هنية" لـ "مشعل" في رئاسة مكتبها السياسي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء السبت، إن نائب رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، سيعقد لقاءات مع قادة الحركة في العاصمة القطرية "الدوحة"، ومن ثم سيعود إلى قطاع غزة عقب انتهاء زيارته.

وأضافت الحركة في بيان لها، "هنية وصل ظهر اليوم (السبت) للدوحة، بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، بهدف عقد لقاءات مع إخوانه في القيادة هناك، وسيعود إلى غزة بعد الانتهاء من زيارته"، دون تحديد موعد ذلك.

وفي ذات السياق، قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إن هنية لم يخرج من قطاع غزة بهدف الإقامة خارجه، فهو ذاهب لأداء فريضة الحج فقط، ومن ثم زيارة للدوحة لبضع أيام.

وأشار خلال لقاء له مع برنامج إخباري على فضائية "الأقصى" التابعة لحركة "حماس"، مساء السبت، أن "هنية ليس في جولة بالخارج، وموضوع إقامته في أي دولة خارج القطاع غير مطروح للنقاش، ومن المبكر جدًا الحديث عن انتخابات الحركة الداخلية".

وغادر هنية قطاع غزة، في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، عبر معبر رفح البري، الواصل مع مصر، متوجها إلى السعودية لأداء فريضة الحج، قبل أن يتوجه عقب ذلك إلى قطر.

وخلال الأيام الماضية، تحدثت وسائل إعلام عن أن خروج هنية لأداء فريضة الحج، يهدف إلى إقامته في قطر، تمهيدًا لخلافة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الانتخابات الداخلية لحركة حماس، العام القادم.