حظر منتجات غذائية .. ضربة جديدة للصادرات المصرية

أدى حظر بعض الدول لمنتجات غذائية مصرية إلى زيادة معاناة الصادرات المصرية، التي تعد واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

وتعاني من مشكلات عدة منها تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وشح الدولار وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعجز الشركات والمصانع عن استيراد احتياجاتها من المواد الخام، خاصة الصناعات التي تعتمد في إنتاجها اعتمادا كليا على المواد الخام المستوردة من الخارج، وتوقف عدد كبير من المصانع بسبب نقص إمدادات الطاقة والاضطرابات الأمنية، خاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013، ما أدى إلى تراجع الإنتاج، وبالتالي الصادرات، إضافة إلى ضعف تنافسية المنتجات المصرية.

انخفاضات متتالية

فقد شهدت الصادرات المصرية انخفاضًا متتاليًا خلال الفترة (2011 – 2015) حيث كانت في عام 2011 حوالي 31.574 مليار دولار، تراجعت لتصل إلى 29.339 مليار دولار في عام 2012، ثم استمر الانخفاض لتصل الصادرات إلي 28.735 مليار دولار في عام 2013، ثم 26.771 مليار دولار في عام 2014.



كما انخفض إجمالي الصادرات في النصف الأول من عام 2015 ليصل إلي 11.225 مليار دولار مقارنة بـ 14.148 مليار دولار في النصف الأول من العام 2014 بمعدل انخفاض وصل إلى 23%.



وانخفضت قيمة الصادرات البترولية من 9.237 مليار دولار عام 2011 إلى 7.548 مليار دولار عام 2013، ثم إلي 6.261 مليار دولار عام 2014، كما انخفضت في النصف الأول من عام 2015 لتسجل 2.112 مليار دولار بعد أن كانت 3.471 مليار دولار في النصف الأول من العام 2014، بمعدل انخفاض وصل إلي 39%.



كما شهدت الصادرات السلعية غير البترولية انخفاضًا متتاليًا، حيث كانت في عام 2011 حوالي 23.326 مليار دولار، لتصل إلى 22.856 مليار دولار في عام 2012، بمعدل انخفاض وصل إلى 2%، ثم استمر الانخفاض لتصل الصادرات إلي 22.090 مليار دولار في عام 2013، بمعدل انخفاض وصل إلي 3%، ثم حدث زيادة في الصادرات لتصل إلى 22.261 مليار دولار في عام 2014، بمعدل زيادة قدره 1%، غير أنه حدث انهيار في إجمالي قيمة الصادرات في عام 2015 لتصل إلي15.361مليار دولار، بمعدل انخفاض وصل إلي 31%عن العام السابق.



كما انخفض إجمالي الصادرات في الربع الرابع من عام 2015 ليصل إلى 1.429 مليار دولار بعد أن كان 5.060 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2014 بمعدل انخفاض وصل إلى 72% عن نفس الفترة من العام السابق.

وبالنسبة للأهمية النسبية لهيكل الصادرات السلعية غير البترولية تشير بيانات عام 2014 إلى أن صناعة المنتجات الكيماوية والأسمدة تأتي في المرتبة الأولي بنسبة 22%، تليها مواد البناء بنسبة 21%، وتحل الصناعات الغذائية في المرتبة الثالثة بنسبة 16%، وقد حققت قيمة صادرات وصلت إلي 1330 مليون دولار عام 2011، انخفضت لتصل إلي 1220 مليون دولار عام 2012، ثم زادت عامي 2013 و 2014 لتصل إلي 1412 مليون دولار، و1443 مليون دولار علي التوالي، ثم انخفضت في النصف الأول من عام 2015 لتصل إلى 679 مليون دولار مقارنة بــ 764 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2014، بمعدل انخفاض وصل إلى 11%.



وتشكل القوة العاملة التي تعمل بالزراعة والصناعات الغذائية المرتبطة بها 30.2% من إجمالي القوة العاملة في البلاد، وبالرغم من هذه الأهمية إلا أن هذا القطاع يعاني من مشكلات كثيرة يتمثل أهمها في ضعف البنية الأساسية المتوفرة لهذه الصناعة وشدة المنافسة الخارجية وضعف تنافسيتها في الأسواق الخارجية.



وقد أشارت الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات في تقرير لها إلى أن تراجع صادرات المنتجات الزراعية، مثل البطاطس والبصل والطماطم والفاصوليا والبرتقال والمانجو، يعود إلى رفض الصادرات المصرية من هذه المواد من قبل الدول الأوربية، بسبب عدم وجود مشاريع محلية لمكافحة الآفات والحشرات.

ضربة جديدة

وفي ضربة جديدة للصادرات المصرية أعلنت عدد من الدول رفضها استيراد منتجات مصر الغذائية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات العالمية، فمنذ أيام أشار تقرير من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الفراولة المصرية، التي تسببت بالإصابة بفيروس الكبد الوبائي "إيه" في ولاية فرجينيا الأميركية.



وأرجعت أمريكا قرارها بمنع استيراد الفواكه المصرية إلي أن تلك الفواكه يتم ريها بمياه المجاري؛ مما جعل الولايات المتحدة تضع شروطًا جديدة صارمة بشأن غسيل الخضار المجمد الذي يصل إلى أمريكا من مصر، ووجوب غسله بمياه نقية مفلترة.



ولحقت السعودية بأمريكا حيث كشف مستوردون سعوديون عن إيقاف الهيئة العامة للغذاء والدواء لبعض الخضراوات والفواكه المستوردة من مصر؛ بعد أن أثبتت التحاليل عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي في وقت سابق من العام الجاري.



روسيا على الخط

كما أعلنت أيضا الهيئة المعنية بمراقبة سلامة الغذاء في روسيا، فرض حظر على استيراد بعض الواردات الزراعية من مصر التي "تنطوي على مخاطر عالية مرتبطة بالصحة النباتية"، ولم تكشف الهيئة عن قائمة المنتجات التي قد تحظرها، مكتفية بالقول إن مخاوفها ثارت بسبب "المخالفة الممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية من جانب القاهرة".



ويأتي القرار الروسي قبل بدء موسم تصدير الموالح إلى روسيا التي استوردت 400 ألف طن، خلال الموسم الماضي، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية من البرتقال بقيمة 150 مليون دولار، بما يعادل حوالي 13% من إجمالي واردات روسيا من الموالح، كما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السوق الروسى 600 ألف طن كحاصلات زراعية متنوعة تقدر بـ 270 مليون دولار.



وقال وزير التجارة المصري، طارق قابيل، إن مصر ستوفد بعثة فنية إلى روسيا في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري لمناقشة القيود التي فرضتها موسكو أخيراً، على بعض صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، وعقد قابيل، أمس السبت، اجتماعاً مع السفير الروسي بالقاهرة، سيرغى كيربتشينكو، بحثا خلاله تداعيات القرار الروسي على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.



كانت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية قالت، أول أمس الجمعة، إن موسكو ستوقف مؤقتاً واردات الفاكهة والخضراوات من مصر اعتباراً من 22 سبتمبر.

