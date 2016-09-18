بالفيديو والصور: روسي يغلي المياه بـ"شوكة وملعقة"!

نشر الروسي ألكسندر كريوكوف عبر قناته على يوتيوب والتي دشنها قبل 5 سنوات، مقاطع مصورة لتجاربه العديدة والغريبة في طهي الطعام مستخدماً شوكة وملعقة متصلين بسلكي كهرباء!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الشاب البالغ من العمر 34 عاماً من مدينة لوغانسك الروسية، كان مهووساً باللعب بالتيارات الكهربائية منذ أن كان طفلاً، لكنه ينصح الآخرين دائماً بعدم تطبيق تجاربه قائلاً "لا تحاول فعل ذلك في المنزل".

ويظهر الشاب المعروف بتجاربه الخطيرة خلال أحد مقاطع الفيديو وهو يغلى المياه مستخدماً ملعقة وشوكة منغمستين في الماء وموصولتين بالكهرباء، كما طبخ المعكرونة وطهر ساندويتشاً وسخن الخبر بنفس الطريقة.

كما أوضح الشاب طريقة مبتكرة لإشعال النار باستخدام بطارية وورقة حلوى فارغة كأحد الحلول إذا تعذر على الشخص إيجاد وسيلة طبيعية لإشعال النار، كما ابتكر طريقة أخرى لشحن بطارية الهاتف المحمول بتوصيلها بالكهرباء مباشرة.

وكل تجارب ألكسندر تستغرق ما بين 10 ثوان ودقيقة واحدة لإتمام التجربة! وهي فترة قياسية بالفعل، لكن المهم ألا تلامس الشوكة الملعقة أو يلامس سلكي الكهرباء بعضهما البعض.

وقدمت الصحيفة عدة نصائح حول الكهرباء والسلامة تبين أخطار استخدام الكهرباء وطرق السلامة منها والتعامل الأمثل معها، وكررت بعدم إجراء مثل هذه التجارب في المنزل لما قد يحققه الإخفاق من أضرار جسيمة على الحياة والممتلكات أيضاً.