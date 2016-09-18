الاحتلال يصيب فلسطينياً بحجة الطعن ويعتقل 14 بالضفة

الاحتلال يصيب شاباً فلسطينياً في بيت لحم بحجة الطعن

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال على مدخل مستوطنة إفرات جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، مما أدى إلى إصابته بشكل مباشر، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي، وشهود عيان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب عند مدخل المستوطنة من جهة قرية "واد رحال" وتركته على الأرض ينزف.

من جانبها، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الشاب أصيب بجروح خطيرة، زاعمة أنه تم إطلاق النار عليه بعد إصابته لضابط إسرائيلي بجروح متوسطة.

وادعى جيش الاحتلال في بيانه أن الشاب الفلسطيني طعن ضابطاً بمستوطنة افرات جنوبي الضفة الغربية، وأنه تم نقل الضابط المصاب لتلقي العلاج الطبي في إحدى المستشفيات.

وأضاف البيان أن قوات الجيش أطلقت النار على الشاب الفلسطيني، ونقل هو الآخر للمستشفى لتلقي العلاج، موضحاً أن قوات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة لتأكد من عدم وجود تهديدات أخرى، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الإصابتين.

وفي سياق متصل، قال شهود عيان إن الشاب الفلسطيني أصيب بعدة رصاصات أطلقها جنود من الجيش الإسرائيلي بالقرب من المستوطنة المذكورة، وأن جيش الاحتلال أغلق الموقع ومنع المواطنين من الوصول للمصاب، ولم يعرف بعد طبيعة إصابة الشاب أو مزيد من التفاصيل.

وخلال اليومين الماضيين قتل الجيش الإسرائيلي، 3 فلسطينيين، ومواطن أردني؛ بذريعة محاولة تنفيذ عمليات طعن ودهس ضد جنود إسرائيليين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية أكتوبر/تشرين أول الماضي مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية إصرار المستوطنين اليهود على اقتحام المسجد الأقصى.

من جهة أخرى، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد ومساء أمس (السبت)، 14 فلسطينيًا عقب دهم عدد من المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، واقتحام منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت الليلة الماضية، ستة فلسطينيين ممّن وصفهم بـ "المطلوبين"، مشيرًا إلى أن أحدهم المعتقلين متهم بممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

كما ذكر البيان أن قوات الاحتلال دهمت منزل المحلل السياسي صلاح حميدة، في بلدة بيتونيا غربي رام الله، قبل أن تعتقله وتنقله لجهة غير معلومة، مبينًا أنه أسير محرر من سجون الاحتلال ومرشح للانتخابات المحلية ضمن قائمة "بيتونيا المستقلة".

واندلعت مواجهات محدودة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، عقب اقتحام قرية سبسطية شمالي نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات، وهاجم مستوطنون يهود، الليلة الماضية منازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة "التواني" قرب يطا جنوبي الخليل، واعتدوا على ممتلكاتهم.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، 6 شبان فلسطينيين من نابلس.