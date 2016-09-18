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الأردن تتخذ إجراءات احترازية بشأن المنتجات المصرية

18/9/2016

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالأردن هايل عبيدات أن المؤسسة أعلنت حالة "الإنذار المبكر" منذ الخميس الماضي لتدقيق الفحوصات المخبرية على المنتجات الغذائية الواردة من مصر.

وقال عبيدات في تصريح لصحيفة "الغد" نشرته اليوم الأحد إن المؤسسة أخذت عينات لمنتجات غذائية تستورد من مصر كإجراء احترازي مثل الفراولة والمانجو للتأكد من خلوها من أي ملوثات تسبب أمراضا خطيرة لمن يتناولها من بينها مرض الكبد الوبائي. 

ووفقا لما نقلته الصحيفة، فقد نشرت وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرا تقريرا تضمن تعليقات بشأن الفراولة المصرية والخضر المجمدة والأرز وبعض العصائر. 

وأكد عبيدات وجود تنسيق وتعاون بين المؤسسة ووزارة الزراعة والجانب المصري وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص ما ورد بالتقرير، الذي تضمن 20 دولة من بينها مصر.

وأكد أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوصات المخبرية التي تجرى حاليا على تلك المنتجات.

     

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