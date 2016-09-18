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أوباما: عدم التصويت لكلينتون "إهانة" لشخصي

18/9/2016
 
 أوباما اعتبر عدم التصويت لكلينتون إهانة لشخصه (رويترز-أرشيفية)

اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عدم التصويت للمرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون، بمثابة "إهانة" لشخصه، مؤكداً أن كلينتون لديها القدرة على مواصلة الإنجازات التي حققها خلال فترتي ولايته، على حد قوله.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، السبت، خلال مؤتمر "كتلة النواب السود في الكونغرس الأمريكي"، الذي أقيم بمركز "والتر واشنطن" للمؤتمرات، وتخلله تقديم "جائزة الريادة" لكلينتون.

وانتقد الرئيس الأمريكي، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، معتبراً أنه يحارب الحقوق المدنية والمساواة، ولم يهتم بالطبقة العاملة إطلاقًا طوال حياته.

من جهتها، امتدحت كلينتون، خلال كلمة لها بالمؤتمر، مكانة أوباما بالنسبة للولايات المتحدة، ووصفته بـ"الأمريكي العظيم"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت كلينتون "لا يمكننا أن نترك ميراث أوباما بين يدي شخصية لا تعرف قيمته، وتحمل رؤية انفصالية من شأنها أن تقود الولايات المتحدة إلى الوراء"، في إشارة إلى منافسها الجمهوري ترامب.

ويتوجه ملايين الأمريكيين يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار خليفة أوباما في البيت الأبيض، وتنطلق المناظرات التلفزيونية بين ترامب وكلينتون في 26 سبتمبر/أيلول الجاري بجامعة "هوفسترا" بولاية نيويورك.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي، أجرته شركة (CNN/ORC) في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدّم دونالد ترامب، على منافسته هيلاري كلينتون بفارق نقطتين.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، التي نشرت قبل 10 أيام، حصول ترامب على نسبة 45% من أصوات الناخبين، فيما تجمّد رصيد كلينتون عند 43%.

 

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