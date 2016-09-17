مصر تنفي معلومات فرنسية تشير لتفجير الطائرة المنكوبة

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران – أرشيفية

نفي مسؤول بوزارة الطيران المدني المصري، صحة تقارير تشير لتفجير الطائرة المصرية التي سقطت، في مايو/أيار الماضي.

وقال باسم سامي مدير المركز الإعلامي بوزارة الطيران المدني، اليوم السبت، إن "لجنة التحقيقات في حادثة سقوط الطائرة المصرية، لم تتسلم حتى الآن أية تقارير فنية من الأدلة الجنائية أو النيابة العامة تؤكد وجود آثار مواد تفجيرية على حطام الطائرة".

وأوضح المسؤول المصري، في تصريح صحفي أن "اللجنة ما زالت تُمارس عملها لكشف الأسباب الفنية لسقوط الطائرة المصرية أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة".

وأكد أنه فور توصل اللجنة إلى أي جديد "سيتم إعلانه فورًا للجميع وكذلك إبلاغ أسر الضحايا".

وسقطت الطائرة بالبحر المتوسط، في 19 مايو/أيار الماضي أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، وقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 66 شخصًا، بينهم 40 مصريا و15 فرنسيًا.

وتأتي تصريحات المسؤول المصري بعد يوم واحد، من كشف صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن معلومات تشير لتفجير الطائرة المصرية المنكوبة.

ونقلت الصحيفة الفرنسية أمس الجمعة، عن محققين من معهد البحث الجنائي الفرنسي لم تسمهم أنهم عثروا على آثار لمادة تي.إن.تي المتفجرة، الأسبوع الماضي، في القاهرة، على أجزاء من حطام طائرة الطائرة المصرية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، تم العثور على حطام للطائرة في شواطئ مدينة نتانيا، شمالي فلسطين المحتلة.

ولم تحدد اللجنة المصرية موعدًا محددًا لإعلان النتائج بخصوص تحقيقاتها الجارية، ولم تصدر بيانًا رسميًا حول ما أثارته الصحيفة الفرنسية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت لجنة التحقيق المصرية التي تشكلت عقب حادث الطائرة المنكوبة إن تسجيلًا صوتياً من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة يشير لوجود حريق على متنها في الدقائق الأخيرة قبل تحطمها.

