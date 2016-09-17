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مسلسل "جيم أوف ثرونز" يتفوق في ترشيحات جوائز إيمي

17/9/2016

زادت فرص مسلسل " Game of Thronesصراع العروش" في الفوز بجائزة أفضل مسلسل بحصوله على 23 ترشيحا من جوائز إيمي منها ثلاثة في فئة أفضل ممثلة مساعدة واثنان في فئة أفضل ممثل مساعد.

ورشح المسلسل الخيالي الشهير مجددا لجائزة "برايم تايم إيمي" أفضل مسلسل درامي التي فاز بها لأول مرة في العام الماضي عن موسمه الخامس.

ويقام حفل توزيع الجوائز التي تقدمها أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون الأمريكية يوم الأحد المقبل.

وينافس (جيم أوف ثرونز) مسلسل (ذي أمريكانز) الذي يروي قصة جاسوسين سوفيتيين إبان الحرب الباردة وأيضا (مستر روبوت) الذي يتناول حياة متسلل إلكتروني منطو على نفسه.

وتمنح المسابقة أكثر من 20 جائزة لأفضل الأعمال التلفزيونية.

 

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