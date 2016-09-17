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محكمة مصرية تؤيد منع حقوقيين من التصرف في أموالهم

17/9/2016

الناشط الحقوقي جمال عيد

أيدت محكمة مصرية اليوم (السبت) قرارا بمنع خمسة حقوقيين مصريين من التصرف في أموالهم، فيما أيدت قرارا مماثلا ضد ثلاثة مراكز حقوقية.

وكان قاضي تحقيق قد أصدر القرار في القضية التي تعود بدايتها إلى عام 2011 وتعرف إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.

وشمل القرار منع الحقوقيين جمال عيد، وبهي الدين حسن، وحسام بهجت، وعبد الحفيظ السيد، ومصطفى حسن طه من التصرف في أموالهم مع رفض قرار التحفظ على أموال زوجاتهم وأبنائهم القصر.

 بينما المراكز الثلاثة هي مركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحق في التعليم.

ورفضت المحكمة قرار النيابة بمنع شخصين آخرين من التصرف في أموالهم.

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