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شاهد: مانشستر سيتي يسحق بورنموث برباعية نظيفة

17/9/2016

على ملعب "الاتحاد" اكتسح مانشستر سيتي ضيفه بورنموث برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

سجل الأهداف الأربعة البلجيكي كيفين دي بروين، والنيجيري كليتشي إيهيناتشو، ورحيم ستيرلينغ، وإيكاي غوندوغان في الدقائق 15 و25 و48 و66.

وبذلك، يتربع مانشستر سيتي على الصدارة برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بالفوز في أول 5 جولات، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

وتمكن الإسباني غوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من تحقيق الفوز الخامس على التوالي في أول موسم تدريبي له بالدوري الإنجليزي.

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