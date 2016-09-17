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شاهد: ليفربول يحقق فوزا غاليا على تشلسي

17/9/2016

مني تشلسي بهزيمته الأولى بقيادة مدربه الجديد الإيطالي انتونيو كونتي وجاءت على أرضه ضد ليفربول 1-2 الجمعة على ملعب "ستامفورد بريدج" في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وجدد فريق "الحمر" بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب فوزه على الفريق اللندني في معقله وذلك لأنه خرج فائزا ايضا من زيارته الأخيرة إلى ملعب منافسه (1-3) في المرحلة الحادية عشرة من الموسم الماضي، محققا فوزه الخامس في زياراته التسع الاخيرة الى "ستامفورد بريدج".

و أظهر ليفربول الذي استحق الفوز في هذه المواجهة، انه قادر هذا الموسم على المنافسة بقوة خصوصا أنه أسقط أرسنال في المرحلة الافتتاحية على أرضه (4-3) ثم تغلب في المرحلة الماضية على ليستر سيتي حامل اللقب (4-1) قبل أن يضيف تشلسي الى اللائحة.

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