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شاهد: ليستر سيتي يهزم بيرنلي بثلاثية نظيفة

17/9/2016

تغلب ليستر سيتي على ضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

سجلها الأهداف الجزائري إسلام سليماني (هدفين) وبن مين بالخطأ في مرماه في الدقائق 45 و48 و78.

وكتب سليماني شهادة ميلاده مع ليستر سيتي، بتسجيله أول هدفين له في الدوري الإنجليزي بعدما انتقل إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وبذلك، ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 7 نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة رابعة، تغلب وست بروميتش ألبيون على ضيفه وست هام يونايتد بأربعة أهداف لهدفين، ليرتفع رصيد الأول إلى 7 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الأخير عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.

وسجل رباعية وست بروميتش ألبيون، البلجيكي ناصر الشاذلي (هدفين) الأول من ضربة جزاء في الدقيقتين 8 و56، وخوسيه سولومون، وجيمس مكلان في الدقيقتين 37 و44، بينما أحرز هدفي وست هام، ميشيل أنطونيو، ومانويل لانزيني من ضربة جزاء في الدقيقتين 61 و65.

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