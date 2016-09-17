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شاهد ـ في دوما: الصواريخ تتحول إلى أراجيح للأطفال!

17/9/2016

يترك أطفال دوما الأراجيح العادية ويتسابقون على أخرى تختلف عن غيرها من ألعاب الأطفال، فهي مصنعة من مخلفات صواريخ قُصفت بها المدينة المحاصرة قرب دمشق على مدى أربع سنوات.

وعلى مدى خمس سنوات منذ بدء الحرب في سوريا دأب حرفيون سوريون في مناطق سيطرة المعارضة، على الاستفادة من مخلفات الصواريخ والقذائف و"البراميل المتفجرة"، التي تمطرهم بها قوات النظام، عبر تحويلها إلى أدوات مفيدة قابلة للاستعمال.

حيث يعمل حرفيون على تحويل تلك المخلفات، خصوصاً التي لم تنفجر، إلى أدوات منزلية ومزهريات ولعب يلهو بها الأطفال، فيساهمون بذلك في إخراجهم من حالة الخوف التي تسببها تلك الصواريخ.

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