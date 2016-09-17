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شاهد: سعاد حسني تغني في فيديو نادر قبل ربع قرن

17/9/2016

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تسجيلا مصورا للممثلة الراحلة سعاد حسني وهي تغني وسط حفل مكتظ بنجوم الفن والسياسة في مصر عام 1991.

ونشرت الصحفية رحاب هاني الفيديو على صفحتها على فيسبوك، قائلة إنها حصلت عليه من مكتبة خاصة بجدتها التي كانت تشغل منصبا قياديا في جهاز الرقابة على المصنفات آنذاك.

وظهرت الممثلة الراحلة خلال حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 1991، وغنت وقتها للمرة الأخيرة أغنيتها الشهيرة "شكولاتة" وذلك قبل أن تُسافر إلى لندن لتتلقى العلاج.

وكرمت سعاد حسني في هذا المهرجان عن دورها في فيلم "الراعي والنساء" الذي أخرجه علي بدرخان وشاركها فيه البطولة أحمد زكي ويسرا.

ويظهر في التسجيل فنانون وفنانات مثل أحمد ذكي وأحمد عدوية وإلهام شاهين  ونور الشريف وسمير صبري والمنتج الراحل ممدوح الليثي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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