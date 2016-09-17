شاهد: تايلند تستعين بالسجناء للتخلص من النفايات

يعمل نحو ثلاثين سجينًا على تنظيف شبكات الصرف الصحي في العاصمة التايلاندية بانكوك التي تتخبط في مشكلة النفايات البلاستيكية وهي تسد قنوات الصرف.

ويقول أحد السجناء طالبا عدم الكشف عن هويته "نجد المخلفات على أنواعها، من وحل ورمل وأغلفة وزجاجات مشروبات طاقة وقوارير بلاستيكية".

ويعمل السجناء ستة أيام في الأسبوع وهم يتقاضون أجرا مقابل أشغالهم وتخفض عقوبتهم يوما واحدا لكل يوم عمل.

ويضيف السجين "ليست المهمة شديدة الصعوبة وهي تسمح لي بالعودة إلى دياري في وقت أبكر".

ومن أبرز المشاكل التي تواجه السجناء الذين كلفوا بتنظيف مجاري الصرف الصحي، مطاعم الشوارع الصغيرة، التي تلقى رواجا في أوساط سكان العاصمة التايلندية، المعتادين على شراء مأكولاتهم من الباعة المتجولين في أوان صغيرة أو أكياس بلاستيكية.

واستخدام المواد البلاستيكية شائع في تايلند خصوصا في المتاجر الكبيرة، ويستعمل التايلندي ما يعادل ثمانية أكياس قابلة للرمي في اليوم الواحد (في مقابل 80 كيسا في السنة لكل فرنسي). فضلا عن الملاعق البلاستيكية التي تقدم مع المأكولات والأكياس القابلة للرمي، التي يلزم الزبائن بتغليف مظلاتهم فيها عند دخول المتاجر.

ويخلف السكان في بانكوك 11500 طن من النفايات كل يوم، من بينها أكثر من طن من المخلفات البلاستيكية، بحسب الأرقام الرسمية. وتزداد هذه الكمية بنسبة 10% كل سنة. ورسميا، لا يعاد تدوير إلا 16% منها، حتى لو كان الفرز اليدوي معتمدا على نطاق واسع.

ويقول ناروغ روانغسري المسؤول في الهيئة المعنية بالصرف الصحي وتصريف المجاري "نخرج كل يوم حوالى طنين من النفايات من قنوات المجارير".

وتنتشر في العاصمة التايلندية التي يقطنها 12 مليون نسمة أكثر من 2400 كيلومتر من القساطل تصب فيها كميات كبيرة من الأمطار التي تتساقط بشدة على المدينة بين حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر.