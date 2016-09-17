شاهد: برشلونة يمطر مرمى ليغانيس بخماسية ويتصدر "الليغا"

أمطر فريق برشلونة، اليوم (السبت) مرمى مضيفه ليغانيس بخمسة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وسجل خماسية الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين 15 و55، والأورغوياني لويس سواريز في الدقيقة 31، والبرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 44، ورافينيا الكانتارا في الدقيقة 64.

بينما جاء هدف حفظ ماء الوجه لفريق ليغانيس صاحب الأرض والجمهور عن طريق جابريل آبيلت في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد برشلونة إلى 9 نقاط في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة ريال مدريد مع إسبانيول غدًا (الأحد) بينما تجمد رصيد ليغانيس عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

ونجح برشلونة في استعادة نغمة الانتصارات المحلية بعد هزيمته المفاجئة على أرضه أمام ديبورتيفو ألافيس الصاعد 1-2 في الجولة السابقة، قبل أن يستعيد توازنه بفوز ساحق على سيلتك الاسكتلندي بسباعية نظيفة في دوري أبطال أوربا.