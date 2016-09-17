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شاهد: انهيار رئيس هايتي السابق خلال تجمع انتخابي

17/9/2016

أُغشى على رئيس هايتي السابق جان برتران أريستيد أثناء وقوفه على المنصة في تجمع انتخابي يوم الجمعة بعد هبوط مستويات السكر في دمه. وقال مسؤول حزبي إنه باستثناء ذلك فإنه بخير.

وكان أريستيد بحضر تجمعا لصالح ماريز نارسيس مرشحة الحزب الذي ينتمي إليه اريستيد لمنصب الرئيس في بلدة كاب هايتيان الساحلية في شمال البلاد عندما أغمى عليه.

ونقل مساعدون أريستيد، البالغ من العمر 63 عاما، من على المنصة قبل أن ينقلوه بالسيارة من التجمع.

وقال مساعد كبير لنارسيس بالهاتف إنه في طريقه للقاء أريستيد الذي أصيب بمشكلة في مستويات السكر في دمه. وقال "إنه بخير ويحصل على سكر وحلوى".

وأصبح أريستيد أول رئيس لهايتي منتخب بطريقة ديمقراطية بعد حكم استبدادي استمر 30 عاما.

وانتُخب أريستيد رئيسا مرتين لهايتي في 1991 و2001، وأُطيح به في المرتين كان أحدثها في 2004 عندما ذهب إلى المنفى في جنوب أفريقيا لسبع سنوات.

وعاد إلى هايتي في 2011 ولكنه ظل إلى حد كبير مختفيا عن الأنظار على الرغم من مشاركته في حملة لصالح نارسيس في 2015 وهذا العام.

وجاءت نارسيس في المركز الرابع في انتخابات رئاسية متنازع عليها العام الماضي ألغيت بعد أن خلصت السلطات الانتخابية إلى حدوث تلاعب على نطاق كبير.

ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.

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