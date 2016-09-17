شاهد: انطلاق "عدم الانحياز" الـ 17 في فنزويلا

انطلقت اليوم (السبت) أعمال القمة السابعة عشر لحركة دول "عدم الانحياز" تحت شعار "متحدون على طريق السلام" بمشاركة قادة وممثلين من 20 دولة، في جزيرة "مارغاريتا" الفنزويلية.

ويشارك ممثلون عن 113 دولة يشاركون في القمة، وتتسلم فنزويلا رئاسة القمة من إيران رئيسة القمة السابقة حسب وكالة الأناضول.

من جانبه ذكر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن فلسطين انتخبت مجددا لمنصب نائب رئيس القمة في الاجتماعات التحضيرية لها، مشيرا إلى أن القمة اعتمدت قرارات داعمة لفلسطين، لم يوضحها.

وسبق اجتماع القمة الذي يستمر حتى يوم غد، لقاءات لوزراء خارجية وممثلين عن الدول المشاركة لاعتماد بيان ختامي لها.

وحركة دول عدم الانحياز (NAM) بمثابة منتدى هام للتشاور السياسي مكون من 120 عضوا، يمثلون مصالح وأولويات الدول النامية في عدة قارات".

وبحسب تعريف الحركة لنفسها فإن "الهدف الرئيس لحركة دول عدم الانحياز منذ تأسيسها عام 1961، يتمثل في إقامة تحالف من الدول المستقلة، وإنشاء تيار محايد وغير منحاز مع السياسة الدولية للقوى العظمى في العالم".

وتضيف الحركة أن " دول عدم الانحياز وسط انهيار النظام الاستعماري والنضال التحرري لشعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى من العالم".

وحتى الآن عقدت حركة دول عدم الانحياز 16 قمة لرؤساء الدول أوالحكومات في مختلف البلدان والقارات وهي:

القمة الأولى: 1961، بلغراد، يوغسلافيا.

القمة الثانية: 1964، القاهرة، مصر.

القمة الثالثة: 1970، لوساكا، زامبيا.

القمة الرابعة: 1973، الجزائر، الجزائر.

القمة الخامسة: 1976، كولومبو، سري لانكا.

القمة السادسة: 1979، هافانا، كوبا.

القمة السابعة: 1983، نيو دلهي، الهند.

القمة الثامنة: 1986، هراري، زيمبابوي.

القمة التاسعة: 1989، بلغراد، يوغسلافيا.

القمة العاشرة: 1992، جاكرتا، إندونيسيا.

القمة الحادية عشرة: 1995، قرطاجنة، كولومبيا.

القمة الثانية عشرة: 1998، دوربان، جنوب أفريقيا.

القمة الثالثة عشرة: 2003، كوالالمبور، ماليزيا.

القمة الرابعة عشرة: 2006، هافانا، كوبا.

القمة الخامسة عشرة: 2009، شرم الشيخ، مصر.

القمة السادسة عشرة: 2012، طهران، إيران.