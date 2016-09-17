شاهد: انطلاق أول مهرجان عربي لأفلام الرعب والفانتازيا بلبنان

جذب مهرجان "مسكون" أول مهرجان عربي لأفلام الرعب والفانتازيا والخيال العلمي جمهورا كبيرا من محبي هذه النوعية من الأفلام والمتخصصين في السينما خلال فعالياته الجارية حاليا في لبنان.

وتدفق المئات على دار سينما متروبوليس في حي الأشرفية في بيروت لحضور افتتاح مهرجان مسكون السينمائي لأفلام الرعب والفانتازيا والإثارة والحركة والخيال العلمي.

وفكرة المهرجان طرحتها لأول مرة المنتجة اللبنانية ميريام ساسين والمدير الفني أنطوان واكد.

وعرض في افتتاح المهرجان فيلم (سويس آرمي مان) للمخرجين الأمريكيين دان كوان ودانيال شينرت وبطولة دانيال رادكليف وبول دانو.

وسيعرض المهرجان الذي يستمر خمسة أيام مجموعة من الأفلام المختارة ومنها أفلام عربية قصيرة وسيتضمن جلستين عن المؤثرات البصرية والمؤثرات الخاصة والمكياج.

وقال بعض سكان بيروت الذين حضروا الافتتاح إنهم يشعرون بالسعادة لرؤية أفلام لا تدور أحداثها عن الحروب.

وتقام على هامش المهرجان أجنحة عرض لمتاجر متخصصة في أغراض مستوحاة من أجواء هذه النوعية من الأفلام فيما سيتولى رسامون لبنانيون عرض أعمالهم المستوحاة أيضا من أجواء الأفلام.

ويستمر مهرجان مسكون حتى يوم 18 سبتمبر أيلول في بيروت.