شاهد: "الكاكاو" و"الفستق" مهددان بسبب التنقيب عن الذهب

تحول مزارعون كثر في وسط ساحل العاج إلى العمل في التنقيب عن الذهب متخلين عن نشاطهم في زراعة الكاكاو واسعة الانتشار التي استحالت حقولها مواقع غير قانونية لإنتاج هذا المعدن النفيس.

ويشارك أشخاص من مالي وبوركينا فاسو وغينيا على مساحة أكثر من ثلاثمائة كيلومتر في منطقة "نزي كوموييه" في التنقيب غير القانوني عن المعدن الأصفر في عشرات المناجم غير المستوفية لشروط السلامة المطلوبة.

وقد شكل هؤلاء المنقبون حافزا للألاف من المزارعين في هذه المنطقة التي كانت تمثل أول "معجزة اقتصادية" في ساحل العاج خلال سبعينيات القرن الماضي بدفع من تجارة الكاكاو التي يتصدر هذا البلد قائمة أهم الدول المنتجة له في العالم.

وفي صباح كل يوم، يجوب "المزارعون المنقبون" مزودين بمعاول ومجارف غابات السافانا الغنية بالأشجار بحثا عن الذهب.

وفي قرية بوريه الكبيرة التي تضم الفي نسمة في منطقة ديمبوكرو (وسط) لا يخفي "اوكتاف كواميه كونان" وهو مزارع أخر للكاكاو أصبح منقبا عن الذهب، استياءه إزاء اضطراره إلى تدمير حقله.

وينسب إلى التغير المناخي الذي يضرب المنطقة المسؤولية عن انتشار أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب.

وفي آخر يوم العمل، تباع الكتلة الواحدة من الذهب في مقابل 20 ألف فرنك أفريقي (34 دولارا) للغرام الواحد لحساب تجار متحدرين من لبنان أو بوركينا فاسو أو مالي أو غينيا، على أن توزع الأرباح على مالك الارض وصاحب المعدات و"المنقب" العامل ميدانيا.

وفي وقت يمثل الكاكاو أهم الصادرات المحلية، تطمح سلطات ساحل العاج إلى تحويل البلاد التي لا تستحوذ أنشطة المناجم فيها سوى على 5 % من إجمالي الناتج المحلي، إلى بلد منجمي.

وقد سجل الإنتاج الصناعي للذهب في ساحل العاج سنة 2015 ارتفاعا بنسبة 15 % مقارنة مع العام السابق، إذ ارتفع إلى 23,5 طنا في مقابل 20 طنا سنة 2014.

وهذا الإنتاج الذي يشهد تقدما مطردا يحصل في خمسة مناجم.

وفي المحصلة، تقدر الإمكانات التي تختزنها ساحل العاج في مجال الذهب بـ600 طن يمكن استغلالها من جانب الشركات المنجمية، غير أن الكمية الفعلية قد تكون أكبر في حال أتت عمليات التنقيب التي تتولاها حوالى عشر شركات اخرى بثمارها في المستقبل.

لكن هذه الإمكانات الكبيرة قد تكون مهددة بفعل نشاطات التنقيب غير القانونية عن الذهب والتي تتخذ "بعدا هائلا"، على ما يؤكد خبير في القطاع متحدثا عن دراسة قيد الاعداد حاليا في شأن هذا الموضوع.

وبهدف "وقف هذه الآفة" أطلقت حكومة ساحل العاج برنامجا وطنيا لترشيد أنشطة التنقيب عن الذهب أفضى إلى إقفال "مئتي منجم غير قانوني" في شمال البلاد ووسطها.

ويرمي هذا البرنامج إلى "توعية الوجهاء التقليديين والقرويين الذين كانوا ينظرون إلى التنقيب عن الذهب على أنه مصدر إيرادات من دون تقييم التبعات". على ما أوضح وزير الصناعة والمناجم جان كلود برو في تصريحات أدلى بها أخيرا.