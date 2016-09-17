شاهد: استشهاد فلسطيني في الخليل بعد طعنه جنديا إسرائيليا

قُتل شاب فلسطيني السبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة وذلك بعد طعنه جنديا وإصابته بجروح، في رابع هجوم من نوعه خلال 24 ساعة.

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن الواقعة جرت أثناء عملية روتينية للجيش في "تل الرميدة" بضواحي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وحسب البيان فإن "القوات المتمركزة في المكان أطلقت النار على المهاجم ردا على تهديد فوري، ما أدى إلى مقتله".

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد هو حاتم الشلودي (25 عاما) وهو من سكان تل الرميدة مثل محمد رجبي (16 عاما) الفتى الذي استشهد في هجوم الجمعة.

وهجوم السبت هو الرابع الذي يستهدف إسرائيليين في أقل من 24 ساعة بعد هدوء في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وقتل ثلاثة فلسطينيين (الجمعة) في ثلاث هجمات أعلنت القوات الاسرائيلية أنهم نفذوها وأسفرت عن أربعة جرحى.

واستشهد الفلسطيني سعيد عمرو برصاص شرطية بعد أن حاول طعنها عند باب العامود أحد المداخل الرئيسية إلى المدينة القديمة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، حسبما أفادت الشرطة.

وبشكل شبه متزامن، استشهد فلسطيني حين هاجم بسيارة موقف حافلات قرب مستوطنة كريات أربع بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة بين مجموعة من المدنيين كانوا ينتظرون هناك، حسبما أعلن الجيش وأجهزة الإسعاف الإسرائيلية.

ونددت حنان عشرواي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بـ"الإعدامات الجماعية الميدانية" التي تمارسها السلطات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأضافت "ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل سريعا وبشكل فاعل، ومحاسبة إسرائيل من خلال إجراءات عقابية قبل فوات الأوان".

ومنذ أكتوبر/ تشرين الاول 2015 قتل في أعمال العنف 228 فلسطينيا و34 إسرائيليا وأمريكيان وأريتري وسوداني، وذلك حسب أرقام إسرائيلية.