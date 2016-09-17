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شاهد: إمام الحرم يقرآ آية واحدة بعد الفاتحة. تعرف على السبب

17/9/2016

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي أثناء صلاة المغرب أمس (الجمعة).

وقام إمام الحرم بقراءة آية واحدة من سورة الشورى بعد الفاتحة وهي وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28).

ويشار إلى أن مليونا و862 ألف و909 من ضيوف الرحمن أدوا مناسك الحج هذا العام، ذبحوا خلاله 712 ألف رأس من الأنعام، بينما قدم أكثر من ثلاثمئة ألف شخص من رجال الأمن ومدنيين وموظفي الدولة خدمات للحجاج.

وجاء مليون و325 ألف و372 حاجا من خارج المملكة، و537 ألف و537 حاجا من داخل المملكة، الغالبية العظمى منهم من المقيمين غير السعوديين.

وينقص العدد الإجمالي لحجاج هذا العام عن حجاج العام الماضي بنحو تسعين ألف حاج، بعد أن قررت السعودية للعام الرابع على التوالي تخفيض عدد حجاج الداخل بنسبة 50%، وعدد حجاج الخارج بنسبة 20%، بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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