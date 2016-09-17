شاهد: إعصار آخر يضرب تايوان بعد الإعصار "ميرانتي" الرهيب

أصدرت تايوان تحذيرا من اقتراب الإعصار "مالاكاس" إلى اليابسة مصحوبا برياح قوية ستهب على المناطق الشرقية والشمالية، بعدما ضرب الإعصار ميرانتي جنوب شرق الجزيرة الأربعاء وتسبب بتعليق حركة الملاحة البحرية.

وضرب الإعصار "ميرانتي" تايوان في أقوى عواصف تمر بالبلد منذ 21 عاما.

وتبلغ سرعة رياح الإعصار 227 كيلومترا في الساعة، وأدى إلى مقتل شخص، وقطع التيار الكهربائي عن نصف مليون منزل في تايوان.

وكان الإعصار "ميرانتي" قد تسبب في إلغاء عشرات رحلات الطيران والقطارات في مدينة شيامن بجنوب الصين، وأُجلي عشرات الآلاف من السكان.

وقال هاسييه بي- يون، أحد العاملين بالأرصاد، إن ميرانتي هو "أقوى إعصار يضرب تايوان منذ 21 عاما من حيث شدة الرياح الموجودة في مركزه".