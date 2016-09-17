شاهد: إخوان الأردن يخوضون الانتخابات بعد مقاطعة ويشكون ضغوطا

أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الذراع السياسية للجماعة في الأردن ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالمملكة لأول مرة منذ قاطعت انتخابات عامي 2010 و2013.

ويشارك حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات العامة في إطار قائمة الإصلاح (التحالف الوطني للإصلاح) وهو ائتلاف يضم رموزا من المستقلين ومسيحيين في مسعى لتوسيع قاعدته التصويتية.

وقال زكي بني أرشيد إن الجماعة تتعرض لضغوط في السباق الانتخابي.

وتمثل جماعة الإخوان المسلمين المعارضة السياسية الرئيسية في الأردن لكنها تواجه بزيادة القيود القانونية على أنشطتها.

ففي العام الماضي صدر حُكم بسجن بني أرشيد 18 شهرا عقب إدانته بتهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية".

كما أغلقت السلطات أيضا الكثير من مكاتب الجماعة وشجعت مجموعة منشقة على الطعن في قانونية الترخيص الممنوح لعمل جماعة الإخوان.

وتقول جماعة الإخوان بالأردن إنها ترغب في إجراء إصلاحات سياسية واسعة لكنها لا ترقى إلى حد المطالبة بإسقاط الحكم الملكي في البلاد.

لكن محللين سياسيين يشككون في قدرة الائتلاف الذي يشارك فيه حزب جبهة العمل الإسلامي على التأثير في البرلمان.

وقاطع حزب جبهة العمل الإسلامي الانتخابات السابقة احتجاجا على النظام الانتخابي الأردني.

لكن المملكة أجرت في الآونة الأخيرة تعديلات في القانون الانتخابي بما يسمح للأحزاب السياسية بتشكيل قوائم متخلية عن نظام الصوت الواحد الذي كان معتمدا في البلاد منذ العام 1993.

وفي ظل هذه التعديلات يأمل المرشحون أن تثمر هذه الانتخابات برلمانا قويا.

ويتوقع أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن يوم الثلاثاء (20 من سبتمبر/أيلول).