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سيدة أمريكا الأولى: أوباما سوف "يحتاج وظيفة جديدة"

17/9/2016

السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميشيل أوباما

قالت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميشيل أوباما خلال تجمع انتخابي للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أمس الجمعة إن الولايات المتحدة تمر حاليا بمرحلة انتقالية، وأسرة الرئيس التي تعيش الآن في البيت الأبيض ليست في وضع مختلف.

وخلال المشاركة في حملة لكلينتون في مدينة فيرفاكس بولاية فرجينيا، قالت ميشيل لحشد من المؤيدين "سنعمل أنا وباراك من أجلكم لبقية حياتنا".

واعترفت أن أمريكا في "مرحلة انتقالية" معقدة. وتابعت "زوجي سوف يحتاج وظيفة جديدة. أنا سأحتاج وظيفة جديدة".

وكان أوباما وزوجته ميشيل يمارسان المحاماة قبل دخول عالم السياسة.

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