روسيا: أمريكا قتلت 62 من الجيش السوري في دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن اثنين وستين من أفراد الجيش النظامي السوري قـُتلوا، وجـُرح مئةٌ في غارة لطائرات التحالف الدولي على مواقع للجيش النظامي يحاصرها تنظيم الدولة في دير الزور.

وأفاد بيان للوزارة أن التنظيم شن هجوما واسعا على مواقع النظام عقب الغارة التي جاءت من الحدود السورية العراقية.

من جانب آخر، قالت وكالة سانا السورية الرسمية إن طائرات التحالف هاجمت مواقع النظام في جبل "الثردة" قرب مطار دير الزور العسكري، موقعـةً قتلى وجرحى.

وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن التنظيم سيطر على هذا الجبل "الثردة" وأضافت أن مقاتليه شنوا هجوما على مواقع أخرى للنظام في المنطقة.

وقال الجيش الامريكي إنه أوقف ضربات جوية قرب دير الزور في سوريا بعد أن قال مسؤولون روس إن من المحتمل أن موقعا للجيش السوري كان ضمن الاهداف.

وأكد الجيش في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء أن التحالف الدولي لم يتعمد استهداف مواقع الجيش السوري.