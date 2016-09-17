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الكنيسة تحشد بقوة لدعم زيارة السيسي للأمم المتحدة

16/9/2016

دعت قيادات مسيحية كبرى في مصر والولايات المتحدة المسيحيين المصريين إلى الاحتشاد لدعم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يصل الولايات المتحدة الأحد لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

ووجه المقر البابوي في أمريكا وإبراشية نيويورك ونيو إنجلاند نداء مشتركا للمسيحيين المصريين في الولايات المتحدة للترحيب بالسيسي ودعمه.

وجاء في البيان أن "قداسة البابا تواضروس مهتم اهتماما كبيرا بنجاح هذه الزيارة، وقد قام بانتداب نيافة الأنبا يؤنس أسقف أسيوط ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص للإعداد لهذه الزيارة الهامة".

وأضاف البيان أن تواضروس "أرسل رسالة يحثنا فيها على عمل كل شيء ممكن لإنجاح هذه الزيارة".

ودعا البيان الآباء الكهنة إلى "التنبيه على هذا الحادث بتدقيق شديد، وتشجيع الشعب على التواجد أمام مبنى الأمم المتحدة من الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول" مشيرا إلى أن الكنائس المصرية ستقوم "بترتيب وسيلة الانتقال ذهابا وإيابا" للمشاركين في دعم السيسي.

بدوره وجه القس مكاريوس ساويرس، كاهن كنيسة مار جرجس والأنبا شنودة نداء للمسيحيين المصريين في الولايات المتحدة والساحل الشرقي للولايات المتحدة بالتوجه يوم الأحد 18 سبتمبر/أيلول الجاري لاستقبال السيسي لدى وصوله إلى نيويورك وكذلك الاحتشاد يوم الثلاثاء 20 سبتمبر حيث يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذر ساويرس المسيحيين المصريين في الولايات المتحدة من توجيه الانتقاد للسيسي أو محاولة التقليل من دوره معتبرا أن "رد الفعل" على هذه الانتقادات سيكون سلبيا على المسيحيين في داخل مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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