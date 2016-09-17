أمريكي يقاضي سامسونغ لانفجار "جلاكسي نوت 7" في جيبه

هاتف جلاكسي نوت 7

رفع رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة سامسونغ اليكترونيكس الكورية الجنوبية يوم الجمعة مدعيا أنه أصيب بحروق شديدة بعد انفجار هاتفه الذكي جلاكسي نوت 7 في جيب بنطاله الأمامي.

وربما تكون هذه الدعوى القضائية التي أقامها جوناثان ستروبل أول دعوى يرفعها أحد مستخدمي هواتف جلاكسي في الولايات المتحدة ضد سامسونغ بسبب عيب في البطارية مرتبط بجلاكسي نوت 7.

وأقيمت هذه الدعوى بعد يوم واحد من سحب سامسونغ نحو مليون هاتف من طراز نوت 7 بيعت في الولايات المتحدة.

وقالت جهات رقابية في الولايات المتحدة إن سامسونغ تلقت 92 بلاغا عن سخونة البطاريات بشكل مفرط في الولايات المتحدة من بينها 26 بلاغا عن حروق و55 بلاغا عن أضرار في ممتلكات.

وقالت دانييل كوهين مايستر المتحدثة باسم سامسونغ في رسالة عبر البريد الالكتروني "لا نعلق على دعوى منظورة. نحث كل من يملك جهاز نوت 7 على إغلاقه واستبداله فورا."

وقال ستروبل (28 عاما) من بوكا راتون إنه كان في متجر كوستكو في بالم بيتش جاردينز في التاسع من سبتمبر/أيلول عندما انفجر جهازه نوت 7 .

وقال إن الهاتف احترق بشكل كامل في بنطاله وأصابه بحروق شديدة في ساقه اليمنى.

وأضاف أنه أصيب بحروق شديدة أيضا في إبهامه الأيسر بعد أن حاول إخراج الهاتف من بنطاله.

وتطالب الدعوى القضائية بتعويضات لم يتم تحديد قيمتها مقابل الفواتير الطبية والألم والمعاناة وإصابات أخرى مزعومة. وأقيمت الدعوى في محكمة بولاية فلوريدا في مقاطعة بالم بيتش.