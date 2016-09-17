أردوغان يترحم على "مندريس" ضحية أول انقلاب عسكري في تركيا

عدنان مندريس

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الراحل "عدنان مندريس" من الشخصيات البارزة التي كانت لها بصمة في تاريخ ديمقراطية تركيا، مشيرًا إلى أن "سيرته ستدوم بفضل الخدمات التي قدمها لشعبه وبلده".

وأضاف في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ 55 لإعدام مندريس في العام 1961، أن مندريس "كان رجل دولة متميز، لعب دورًا بارزًا في تطوير تركيا وديمقراطيتها وتقدمها"، موضحًا أن الأخير "ترك أثرًا لا يمحى في نفوس الشعب التركي وحياتهم السياسية".

ودعا الرئيس التركي بالرحمة لمندريس في ذكرى رحيله، مرسلاً تحياته لأقربائه وللشعب التركي.

ويُعد مندريس، رئيس أول حكومة يمينية في البلاد، تولى رئاسة الوزراء بين أعوام 1950 و1960، ومن أبرز إنجازاته، رفع حظر رفع الأذان باللغة العربية، بعد أن كان يرفع بالتركية فقط اعتبارًا من العام 1932.

من جهته شدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية، بمناسبة ذكرى إعدام مندريس، أن الخطوات الجريئة التي أقدم عليها مندريس في سبيل الديمقراطية والتنمية، ستظل مرشدًا لهم (للحكومة) في مسيرتهم، لافتًا إلى مكانته الاستثنائية في قلوب الشعب.

وفي 17 من سبتمبر/ أيلول 1961، أقدم انقلابيون في الجيش، على إعدام مندريس، زعيم الحزب الديمقراطي، بعد الاطاحة به عبر انقلاب عسكري في 27 من مايو/آيار عام 1960.

وذلك بعد أن وجه المعارضون العلمانيون من أنصار أتاتورك إلى مندريس تهماً عديدة منها اهتمامه بإرضاء مشاعر الفلاحين الدينية ما أدى إلى ظهور تيار ديني يطالب بعودة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية، بالرغم من تصريحات مندريس المتكررة بالالتزام بالنظام العلماني وعدم قبول إلغائه أو استبداله.