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أتليتكو مدريد يكتسح خيخون بخماسية نظيفة في "الليغا"

17/9/2016

اكتسح فريق أتليتكو مدريد، اليوم (السبت) ضيفه سبورتنغ خيخون بخمسة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "فيسنتي كالديرون" بالعاصمة مدريد، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الثالث خلف ريال مدريد وبرشلونة، بينما تجمد رصيد خيخون عند 7 نقاط في المركز الخامس.

افتتح خماسية أتليتكو الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الثانية، وبعدها بثلاث دقائق أضاف مواطنه كيفين غاميرو الهدف الثاني.

وسجل غريزمان هدفه الثاني والثالث لأتلتيكو في الدقيقة 31، وأحرز فرناندو توريس الهدف الرابع في الدقيقة 72 قبل أن يختتم توريس الأهداف الخمسة بضربة جزاء في الدقيقة 90.

وخاض اللاعب الإسباني الدولي الشاب ساؤول نيغويز مباراته رقم 100 مع أتليتكو مدريد، حيث بدأ اللعب للفريق الأول بأتلتيكو مدريد عام 2012، ووصل اليوم إلى المباراة رقم 100 أمام سبورتنج خيخون.

وشارك ساؤول مع أتلتيكو في 61 مباراة بالدوري الإسباني، و27 مباراة في بطولات أوربا، و10 مباريات في كأس ملك إسبانيا، ومباراتين في كأس السوبر.

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